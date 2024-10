Sesko-Juve prende quota: lo scenario prima della Champions

La Juventus di Thiago Motta affronterà Sesko domani sera in Germania, nel match valevole per la seconda giornata di Champions

Benjamin Sesko è il nome nuovo, ma non troppo, per l’attacco della Juventus. O meglio dire, per il dopo Vlahovic, considerato che la permanenza del serbo a Torino oltre questa stagione è fortemente in bilico. In bilico perché i bianconeri vogliono abbassargli l’ingaggio, che l’anno prossimo – ovvero nel suo ultimo anno di contratto – salirà a quota 12 milioni netti.

Se Vlahovic non dovesse accettare una forte decurtazione dei suoi emolumenti, Cristiano Giuntoli sarebbe costretto a trovargli una nuova sistemazione nel prossimo calciomercato estivo. La cessione sarebbe l’unica possibilità per evitare di perdere a zero l’ex Fiorentina nel 2026.

La Juve incrocerà Sesko domani sera in Germania, nella sfida valevole per la seconda giornata della fase a girone unico della ‘nuova’ Champions League. Il ventunne sloveno ha segnato alla gara d’esordio contro l’Atletico Madrid, vittorioso alla fine per 2-1.

Sesko marcatore contro la Juve è quotato a 3. I bookmakers credono più a un gol di Vlahovic, quotato a 2.65. A 5,50 il primo sigillo in bianconero di Koopmeiners. Tornando a Sesko, a ‘La Gazzetta dello Sport’ ha allontanato i rumors di mercato: “A Lipsia sto bene, per questo ho prolungato il contratto. Il club vuole crescere molto e io voglio accompagnare la squadra in questo percorso così intrigante”.

🎥 🏃 #Juventus – Allenamento di rifinitura prima della partenza per #Lipsia per la squadra di Thiago Motta: non recupera Weah, sempre ai box Milik e Adzic. Dal 1′ torneranno Gatti e Locatelli, nuova esclusione in vista per Douglas Luiz. Nico Gonzalez in vantaggio sullo… pic.twitter.com/p48kqUhFlk — calciomercato.it (@calciomercatoit) October 1, 2024

Champions League, Lipsia-Juventus: bianconeri a caccia di un successo esterno che manca da tre anni

Per la squadra di Motta sarà la prima trasferta europea della stagione. Alla prima di Champions, Yildiz e compagni hanno strapazzato il PSV col punteggio finale di 3-1. Domani in Germania la Juventus proverà a prendersi un successo esterno che manca da tre anni.

La vittoria della Juve, tuttavia, è quotata a 3.05 su ‘Planetwin365’ e ‘Betflag’. Meno quotato è l’1 (2,40), quindi favorito il Lipsia. A 3,40 è dato il pareggio, eventualmente il primo per entrambe nella nuova Champions League.