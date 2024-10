Lo scambio per convincere l’Inter: il piano per prendere Calhanoglu

Hakan Calhanoglu torna al centro del calciomercato dopo le voci estive sul Bayern Monaco: lo scambio per convincere l’Inter

In estate ci ha provato, senza fortuna, il Bayern Monaco: i tedeschi hanno bussato alla porta di Hakan Calhanoglu per provare a portarlo via dall’Inter, ma il turco ha declinato la proposta, preferendo restare in nerazzurro, per la felicità ovviamente di Simone Inzaghi.

Il turco è uno degli insostituibili del centrocampista interista, ma la sua qualità continua a far gol alle big d’Europa ed ce n’è una che ha bisogno di nuova linfa proprio sulla mediana. Si tratta del Manchester City che dopo l’infortunio di Rodri è a caccia di qualcuno che possa rimpiazzare lo spagnolo senza farne avvertire troppo l’assenza.

Un qualcuno che potrebbe essere proprio Calhanoglu, con Guardiola che è incuriosito dalla possibilità di inserire in squadra il centrocampista turco nel ruolo di regista. Un’idea, stando a quanto riferisce ‘fichajes.net’, che potrebbe ancora trovare terreno fertile in caso di una proposta che soddisfi l’Inter. Un’offerta che potrebbe contemplare anche uno scambio, con conguaglio economico a favore dei nerazzurri.

Calciomercato Inter, Calhanoglu al City con lo scambio

Il portale spagnolo riferisce della possibilità che il Manchester City per arrivare a Calhanoglu metta sul piatto anche il suo eventuale sostituto. Il nome è una vecchia conoscenza dell’Inter: Mateo Kovacic.

Il centrocampista croato era stato accostato ai nerazzurri già la scorsa estate, quando si era parlato proprio della cessione del turco, direzione Monaco di Baviera. Ora il suo nome torna di attualità con Guardiola che potrebbe sacrificarlo per arrivare all’ex Bayer Leverkusen. Uno scambio, più ricco conguaglio a favore dell’Inter, che farebbe tornare a San Siro il 30enne. Kovacic ha già vestito la maglia nerazzurra dal 2013 al 2015 prima del trasferimento al Real Madrid e quindi in Premier League (Chelsea e poi City). Con l’Inter per lui 97 presenze e un gol in una stagione, ora la possibilità di ritornare in Italia. C’è il City su Calhanoglu e Kovacic può essere sfruttato come pedina di scambio.