Arnautovic e Correa ai saluti, l’Inter ha già scelto il nuovo bomber

L’Inter potrebbe rivedere il proprio reparto offensivo in attacco: Arnautovic e Correa verso l’addio, già scelto il nuovo bomber

Tre uomini per due posti. L’Inter in attacco si riscopre non ricca come si poteva immaginare. Lautaro Martinez è tornato a segnare, Thuram non ha mai smesso e Taremi non ci ha impiegato molto a far capire che nella formazione nerazzurra ci può stare benissimo.

Dietro di loro però Arnautovic e Correa non sembrano essere le alternative giuste per il gioco di Inzaghi. Sia l’austriaco che, soprattutto, l’argentino erano dati per partenti quest’estate, ma alla fine non si è creata nessuna occasione giusta per il loro addio. A fine stagione però il loro destino appare già segnato: l’addio all’Inter appare molto probabile ed è giusto quindi che Marotta e Ausilio si mettano già a caccia di un nuovo bomber che possa rappresentare una vera alternativa agli altri tre attaccanti. Ma quale sarebbe il profilo giusto?

La scelta pare essere già stata fatta, almeno a giudicare dalle risposte al sondaggio pubblicato sull’account X di Calciomercato.it: “Per Arnautovic e Correa sarà addio la prossima estate: quale sarebbe il profilo giusto per completare l’attacco dell’Inter?” abbiamo chiesto ai nostri utenti e la risposta è andata in una direzione chiara.

Calciomercato Inter, scelto David per l’attacco

Quasi un utente su due ha indicato in Jonathan David il nome giusto per rinforzare l’attacco dell’Inter. Il canadese del Lille ha raccolto il 43,5% dei voti: con il contratto in scadenza a giugno, potrebbe rappresentare anche un’occasione dal punto di vista economico. Il suo nome piace però anche alla Juventus e la possibilità di prenderlo gratis fungerà da richiamo anche per altre società.

Alternativa più credibile a David porta ad un doppio nome: Castro del Bologna e Raspadori del Napoli, entrambi con il 21,7% di preferenze. Non riscuote particolare successo, invece, il nome di Lucca: soltanto per il 13% dei votanti è l’attaccante dell’Udinese il profilo giusto per completare l’attacco dell’Inter. Per adesso Inzaghi dovrà contare su Arnautovic e Correa, almeno fino a gennaio. In caso di doppio addio la scelta è stata già fatta ed è ricaduta su David.