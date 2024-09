“Si è visto con Chiesa”: ‘anomalia’ Vlahovic, l’annuncio che scuote la Juve | ESCLUSIVO

“Si è visto con Chiesa”: ‘anomalia’ Vlahovic, l’annuncio che scuote la Juventus in vista delle prossime sessioni di calciomercato. Le dichiarazioni in esclusiva

Il gol è finalmente ritrovato, ma Dusan Vlahovic continua a far parlare di sé in casa Juventus anche in sede di calciomercato. Tiene sempre banco, infatti, la situazione contrattuale del serbo, ancora in scadenza a giugno 2026 e senza accordo economico per il rinnovo.

Il giornalista de ‘La Stampa’ Gianluca Oddenino è intervenuto a TiAmoCalciomercato, sul canale Youtube di Calciomercato.it, partendo dal ‘caso’ vice Vlahovic: “È un tema, è un tema perché oggettivamente in una rosa che è cambiata così tanto manca un attaccante che possa sostituire o affiancare Vlahovic all’occorrenza. Lo può fare Nico Gonzalez, Thiago Motta ha provato Weah, in attesa di Milik. La mia sensazione è che Milik, anche se dovesse star bene, non rientra nel progetto di Thiago Motta. Giuntoli in estate gli ha fatto capire che di fronte ad una rivoluzione così grande non era possibile cambiare anche il vice Vlahovic. L’infortunio ha complicato ulteriormente le cose. Giuntoli ama muoversi in anticipo, non mi stupirei se ci fossero movimenti già a gennaio“.

Sull’ipotesi Yildiz falso nove: “La Juve ha giocatori duttili in attacco, anche Yildiz può fare più ruoli oltre all’esterno e magari può fare anche il ‘falso nove’. Thiago Motta predilige chi lega il gioco, Yildiz può essere una buona mossa. Lui impara in fretta, la maglia numero 10 dimostra quanto la Juventus punti su di lui”.

Calciomercato Juve, Oddenino da David a Vlahovic: “Anomalia per i bianconeri”

In vista delle prossime sessioni, invece, il nome più caldo per l’attacco è quello di Jonathan David: “Secondo me ci fa un pensierino dal primo giorno che è alla Juventus. Arriva dal Lille, dove Giuntoli ha pescato Osimhen, e la stessa Juve ci ha fatto affari ultimamente. David non solo è appetibile a parametro zero ma piace tanto a Giuntoli e Thiago Motta per le sue caratteristiche. Sarebbe sicuramente funzionale per la nuova Juventus che sta nascendo”.

Infine su Vlahovic: “La situazione è sicuramente delicata. Si è visto con Chiesa come è andata a finire, alla fine c’è stato uno strappo netto ad un anno dalla scadenza del contratto. È una Juventus che non guarda in faccia a nessuno, la visione è quella del risanamento e l’abbattimento del monte ingaggi. Vlahovic in questo momento è un’anomalia dal punto di vista economico – ha concluso Oddenino – sicuramente non andrà via a parametro zero ma andrà trovare una soluzione”.