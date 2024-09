Litiga col tecnico e va fuori rosa: salta la Champions

Scontro e alta tensione dopo la gara di campionato dello scorso weekend. Esclusione ufficiale, ecco tutti i dettagli

Mano pesante dell’allenatore. È ufficiale: dopo la lite, il tecnico ha deciso di escluderlo dal big match di Champions League in programma domani sera alle 21.

Alta tensione tra Ousmane Dembele e Luis Enrique. L’esterno transalpino non è stato convocato per la sfida di Champions contro l’Arsenal in programma domani sera all’Emirates Stadium di Londra e valevole per la seconda giornata della fase a girone unico. Secondo ‘RMC Sport’, l’ex Barcellona è fuori per motivi disciplinari.

Stando a ‘L’Equipe’, che ha approfondito la notizia, l’ex Barcellona ha avuto un forte scontro col tecnico del PSG dopo la partita di Ligue 1 contro il Rennes. Così la decisione del catalano di tagliare il numero 10, sbarcato a Parigi a zero nel 2003, per l’incontro coi ‘Gunners’ di Arteta.

Ecco l’elenco completo dei convocati di Luis Enrique per Arsenal-PSG:

Portieri: Donnarumma, Safonov, Tenas;

Difensori: Hakimi, Marquinhos, Pacho, Beraldo, Skriniar, Mendes, Zague, El Hannach;

Centrocampisti: Ruiz, Neves, Vitinha, Zaire-Emery, Doué, Mayulu;

Attaccanti: Barcola, Asensio, Kolo Muani, K. Lee, Mbaye

Dembele si conferma (in negativo) al PSG

All’ombra della Tour Eiffel da un anno e tre mesi, Dembele fin qui non è riuscito a lasciare il segno confermandosi giocatore altamente discontinuo e con atteggiamenti extra-campo poco professionali. Quest’anno, però, aveva iniziato la stagione col piede giusto realizzando 4 gol – e altrettanti assist, l’ultimo proprio contro il Rennes – nelle prime 7 giornate di campionato.

Nella passata annata Dembele ha disputato 42 partite. Pochissime le reti segnate, appena 6, mentre gli assist sono stati tanti, 14 in totale comprese tutte le competizioni. Se il rapporto con Luis Enrique dovesse incrinarsi in maniera irreversibile, ecco che l’addio al club di Al-Khelaifi potrebbe diventare realtà, anche se il suo super contratto – 1,1 milioni di euro lordi al mese fino al 2028 – non renderebbe facile una sua cessione.