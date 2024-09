Juventus, Vlahovic sempre al centro delle polemiche: “Arrogante e calciatore piccolo”

Dusan Vlahovic si sblocca con la doppietta realizzata nella trasferta contro il Genoa, ma resta sempre nel mirino della critica per le sue prestazioni con la maglia della Juventus

La Juventus ha ritrovato la vittoria in campionato, trascinata dalla doppietta di Dusan Vlahovic nella trasferta a porte chiuse contro il Genoa.

Si sbloccano i bianconeri dopo i tre 0-0 consecutivi nelle giornate precedenti e torna al gol dopo oltre un mese anche il centravanti serbo che in questo avvio di stagione aveva timbrato il cartellino (sempre con una doppia marcatura) nella sfida in casa del Verona. Vlahovic si riprende la scena con il rigore del vantaggio e il sinistro chirurgico del 2-0 sull’assist pregevole di Koopmeiners, zittendo la critica durante l’esultanza con un gesto eloquente. L’ex Fiorentina evidentemente non aveva digerito i giudizi negativo sul proprio conto negli ultimi tempi e ha voluto togliersi qualche sassolino dalla scarpa dopo la doppietta decisiva di Genova. Il numero 9 attraversava un momento tutt’altro che brillante e la prestazione del ‘Ferraris’ può essere un nuovo trampolino di lancio per prendersi definitivamente la scena con la maglia bianconera.

Juventus, Di Canio attacca Vlahovic: “Quell’atteggiamento non è da grande giocatore”

Vlahovic è tornato quindi nuovamente protagonista negli ultimi sedici metri salendo a quota 4 gol in campionato, senza però placare le polemiche degli addetti ai lavoro sul suo rendimento in campo e non solo.

Paolo Di Canio non usa mezze misure e attacca il serbo anche per l’esultanza dopo l’ultima doppietta: “Non sopportare la pressione è da calciatori piccoli. Potrebbe essere un gran bel giocatore, così dimostra di non esserlo. Quell’atteggiamento dopo il secondo gol non è da grande calciatore – chiosa l’ex attaccante intervenendo a ‘Sky Sport’ – Segni il rigore, che è difficile comunque segnare, poi tieni questo atteggiamento contro il Genoa che la squadra più disastrata del campionato. Non fai una doppietta in uno scontro diretto, dove sarebbe comunque sbagliato avere sull’atteggiamento. Non giochi nel pinnetto, dico un nome casuale. Giochi nella Juve, sei Vlahovic: fai due doppiette negli scontri diretti e poi fai l’arrogante e dimostri di avere gli attributi. Non col Genoa a porte chiuse”.