Roma-Venezia, gli ospiti dominano e l’Olimpico è una furia: la reazione all’intervallo

Alla fine del primo tempo tutta la rabbia dei tifosi della Roma per lo svantaggio casalingo col Venezia e soprattutto la pessima prestazione

La Roma non dà seguito alla bella prestazione e i tre punti con l’Udinese, insieme al primo tempo con l’Athletic Bilbao. Almeno per ora. All’Olimpico è infatti avanti il Venezia grazie al gol di Pojhanpalo. Ed è un vantaggio assolutamente meritato per la squadra di Di Francesco, che ha rischiato in difesa e ha creato invece un’occasione dietro l’altra in contropiede. Per certi versi, il risultato sta perfino stretto ai lagunari. Una Roma che pare sulle gambe, spenta, senza nerbo, né filo logico.

Una prestazione brutta, che ai tifosi giallorossi ovviamente non è proprio andata giù. In un clima già di contestazione, visto che la Curva Sud ha ripetuto lo sciopero per i primi 15 minuti, lo svantaggio contro una neopromossa non fa che acuire e amplificare il sentimento negativo. Che è esploso al finale del primo tempo da parte dell’arbitro Abisso: da tutto lo stadio sono piovuti fischi assordanti per la squadra di Juric. A cui è stato accompagnato il coro che è ormai diventato il vero inno di questi ultimi giorni: “Tifiamo solo la maglia”. Durante il match era stato esposto questo striscione: “Fischiare a gara in corso significa fare il male della nostra magllia… Tifiamo la Roma, sosteniamola in ogni battaglia!”