Mkhitaryan-Ekkelenkamp, il video accende la polemica: è bufera su Udinese-Inter

Polemiche social per un presunto tocco di mano di Mkhitaryan nei minuti finali di Udinese-Inter: si scatena la bufera

Riecco Lautaro Martinez, riecco l’Inter. Dopo il ko nel derby, i nerazzurri si rialzano andando a sbancare Udine e ritrovano i gol del proprio capitano.

Non una vittoria agevole quella della squadra di Simone Inzaghi che soffre la buona organizzazione dell’Udinese e subisce altri due gol, portando a 7 il numero delle reti prese da Sommer in queste prime dei giornate di campionato. Una tendenza da invertire se è vero, come dicono le statistiche, che proprio con le difese si vincono gli scudetti.

Intanto però sono arrivati tre punti preziosissimi, utili a mettere fine ad un digiuno di vittorie che durava da tre partite. Un successo nel quale non manca un po’ di polemica per un presunto calcio di rigore che mancherebbe alla formazione di Runjaic. Tutto nasce al minuto 89 della partita con il punteggio di 3-2 per l’Inter e i friulani che vanno a caccia del gol del pareggio. Sul lato sinistro dell’area nerazzurra si presente Ekkelenkamp con Mkhitaryan che gli si piazza davanti: i due vengono a contatto e cadono a terra con l’armeno che va a toccare la palla con la mano. Dentro o fuori area, le immagini non lo chiariscono, fatto sta che l’arbitro lascia proseguire e il match riparte da fondo campo. Un episodio sul quale però si incendia la polemica.

Udinese-Inter, Mkhitaryan-Ekkelenkamp: bufera social

Calciomercato.it ha analizzato ieri l’intervento in questione, ravvisando un fallo del calciatore dell’Udinese su Mkhitaryan prima del tocco di mano che, con il braccio poggiato a terra, non è volontario.

Sui social però basta poco per incendiare gli animi e così, soprattutto sponda Juventus, hanno pubblicato il video del contatto in questione, andando a criticare l’operatore del direttore di gara: “Entrata di Mkhitaryan da WrestleMania su Ekkelenkamp – scrive l’account AJG su X -. L’interista ultimo a toccarla, con la mano, a ridosso dell’area di rigore, da capire se sulla linea. L’arbitro dice che non c’è nulla, anzi rimessa del fondo per l’Inter. Ma Rocchi dice che gli arbitri stanno arbitrando bene”.

Un tweet che accende la discussione con i tifosi interisti che si scagliano contro questa interpretazione e lo dicono in maniera aperta, accendendo la polemica.