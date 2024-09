Infortunio improvviso: cambia la formazione UFFICIALE

Cambia la formazione ufficiale all’ultimo minuto: novità in porta con un cambio dovuto ad un problema fisico

Problema fisico e cambio di formazione all’ultimo minuto. Torino-Lazio sta per iniziare con una novità nell’undici titolare della formazione granata. Alle prese con un problema fisico, il portiere Milinkovic-Savic non sarà del match come invece inizialmente previsto: il tecnico Vanoli ha dovuto fare a meno di lui, anche se compariva nella prima formazione titolare annunciata.

Pochi minuti fa è arrivato, invece, il dietrofront: il serbo non ha superato il problema fisico e al suo posto giocherà Paleari. Resta ovviamente da capire di che entità è l’infortunio che ha messo fuori causa l’estremo difensore e se si tratta di un forfait soltanto di una partita o se dovrà restare lontano dai campi di gioco per più tempo.

Intanto queste sono le nuove formazioni ufficiali di Torino-Lazio:

TORINO (3-5-2): Paleari; Vojvoda, Coco, Masina; Lazaro, Ricci, Tameze, Ilic, Sosa; Sanabria, Zapata. All. Vanoli

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni