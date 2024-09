Colpo di scena, Atletico-Real Madrid sospesa al 72′: il motivo è clamoroso

La sfida tra Atletico Madrid e Real Madrid è stata momentaneamente sospesa: ecco cosa è successo

Attualmente ferma sul risultato di 0-1 grazie alla rete messa a segno da Militao, il derby di Madrid tra Atletico e Real è stato sospeso al 72′ a causa del comportamento assunto da alcuni tifosi dei Colchoneros.

La gara è stata infatti sospesa a seguito del lancio di diversi accendini verso la porta di Courtois. Lo speaker del ‘Wanda Metropolitano’ ha invitato i supporters dell’Atletico Madrid a non reiterare il lancio di oggetti; in caso contrario, il match non sarebbe proseguito. Dopo circa dieci minuti dall’annuncio in questione, l’allarme è poi definitivamente rientrato: le due squadre hanno prima cominciato un mini riscaldamento e poi ricominciato il match che, ricordiamo, sta attualmente premiando la compagine di Carlo Ancelotti.