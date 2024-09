Staffetta Allegri-Inzaghi: c’è un big come primo regalo

Dall’Inghilterra rilanciano il futuro di Simone Inzaghi. Una big di Premier potrebbe cambiare allenatore: mirino anche sull’italiano e su un calciatore dell’Inter. Intreccio con Allegri

Al netto dello scudetto vinto lo scorso anno, in casa Inter a spaventare i tifosi è soprattutto il presente che vede la squadra di Simone Inzaghi ferma a quota 8 punti in classifica, e reduce dal derby perso. Inevitabile quindi che l’ambiente si aspetti risposte positive nell’immediato futuro per invertire subito la rotta ed evitare brutte soprese.

Brutte sorprese che sta invece vivendo da tempo un’altra big del calcio europeo come il Manchester United che ha iniziato la stagione nuovamente col piede sbagliato tanto in campionato quanto in Europa League. I ‘Red Devils’ vivono una fase di assestamento da tempo, con il ciclo ten Hag mai realmente decollato tra risultati negativi e polemiche all’ordine del giorno.

Lo United ha bisogno di una scossa tecnica ed emotiva e i tifosi esigenti della compagine di Manchester sperano di poter rivedere la propria squadra ai vertici tanto in patria quanto in ambito internazionale. Il principale accusato del periodo altalenante del team di Old Trafford continua ad essere inevitabilmente lo stesso ten Hag, in merito al quale ci sono nubi sul futuro.

Sono già state sollevate domande sull’olandese e alcune fonti riportate da ‘TEAMtalk’ hanno evidenziato l’umore che regna all’Old Trafford. Il consiglio di amministrazione del Man United ha rinnovato il contratto dell’allenatore durante l’estate, ma solo perché non è riuscito ad attrarre un’opzione migliore. Sono stati tenuti colloqui sia con Thomas Tuchel che con Mauricio Pochettino, ma non sono stati convinti ad accettare l’incarico.

Calciomercato Inter, mirino su Inzaghi e Barella: intreccio con ten Hag e Allegri

Dall’Inghilterra inoltre ritengono che se il Manchester United non avesse sollevato un trofeo, ten Hag sarebbe stato licenziato prima dell’inizio di questa stagione. Un quadro di sfiducia generale che proietta quindi la panchina dei Diavoli Rossi verso altre possibili direzioni.

Accostato nel recente passato ad Allegri, il club di Manchester sembra avere una vera e propria lista di pretendenti. Van Nistelrooy è stato indicato dai bookmaker come il favorito per sostituire ten Hag, ma non è l’unico nome in lizza. Southgate e Tuchel sono ancora nel mirino, mentre negli ultimi giorni sono arrivate le possibili candidature di Howe e soprattutto Simone Inzaghi. Con quest’ultimo inoltre la fonte britannica rilancia ancora anche il profilo di Nicolò Barella, come possibile colpo per lo stesso allenatore del futuro.

Un vero e proprio cantiere aperto a Manchester con una lista di papabili allenatori che si allarga giorno dopo giorno in attesa di conoscere il futuro definitivo di ten Hag. Da Allegri, ora ancora senza squadra, fino ad arrivare persino ad Inzaghi.