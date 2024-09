Scoppia l’incendio, Genoa-Juventus a rischio: cosa sta succedendo

Problema in sala Var prima di Genoa-Juventus: la partita è a rischio, può non giocarsi quest’oggi

Problema in sala Var prima di Genoa-Juventus e partita a rischio. Sembra non aver pace l’incontro che dovrebbe disputarsi quest’oggi allo stadio Marassi. Prima la decisione dell’Osservatorio di far disputare il match a porte chiuse, in seguito agli incidenti pre e post derby di coppa Italia, ora l’incendio avvenuto nella stanza dedicata alle revisioni delle decisioni arbitrali.

Stando a quanto riporta ‘Telenord’, infatti, nel primo pomeriggio si è incendiata una batteria tampone di un gruppo di continuità elettrica presente all’interno della Sala Var. Il guasto è sorto per cause ancora da accertare, anche se viene esclusa la pista dolosa. In ogni caso, il problema mette a rischio la disputa dell’incontro tra Genoa e Juventus.

La partita è programmata per le ore 18 di questo pomeriggio, ma bisognerà seguire l’evolversi della situazione per capire se le squadre potranno scendere in campo regolarmente oppure bisognerà rinviare tutto.

Genoa-Juventus a rischio: pompieri a Marassi

Il problema ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco che sono arrivati per sistemare le cose in sala Var. Ora sono al lavoro i tecnici per far sì che la partita possa regolarmente disputarsi alle ore 18.

Tutto dovrebbe essere sistemato per l’inizio del match, anche se resta un minimo di incertezza: fiato sospeso quindi in attesa del via libera definitivo per Genoa-Juventus. Una partita alla quale i bianconeri arrivano dopo tre pareggi consecutivi.

Alla viglia Thiago Motta ha già annunciato la formazione titolare, una novità per il tecnico italo-brasiliano: tra i titolari ancora una volta non figura Douglas Luiz, sempre più un caso in questo inizio di stagione. Ci sarà invece dal primo minuto Vlahovic, alla ricerca del gol che manca dalla seconda giornata contro il Verona. Momento difficile anche per il Genoa reduce appunto dalla sconfitta nel derby contro la Sampdoria in coppa Italia e da un punto nelle ultime tre partite di campionato.