Juve, bocciato Douglas Luiz: “Pensavamo fosse forte, ma non è così”

Juventus, nuova bocciatura per Douglas Luiz: “Pensavamo fosse forte, ma non è così”. Le dichiarazioni sul centrocampista brasiliano

Douglas Luiz, il secondo investimento più caro del calciomercato estivo, è già diventato un caso per la Juventus. Il brasiliano, infatti, è in fondo alle gerarchie di Thiago Motta a centrocampo.

“La formazione l’ho già scelta. Giocherà Perin domani, Danilo capitano, Bremer, Kalulu, Rouhi, Fagioli, McKennie, Nico Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz e Dusan”. Nella formazione annunciata ieri dal tecnico bianconero per la trasferta di Genova, è nuovamente escluso l’ex Aston Villa. Sul ‘caso’ Douglas Luiz è intervenuto l’ex portiere ed opinionista Fernando Orsi, che si è espresso così a ‘Radio Radio’: “Douglas Luiz? Quando prendi un giocatore per quel prezzo, non basta andarlo a vedere un paio di volte. Si deve monitorare 10-12 volte, questo aggrava la posizione di chi ha avallato il suo acquisto. Tutti pensavano che fosse forte perché lo hanno pagato tanto, ma non è così”.

Juventus, Orsi su Douglas Luiz: “E’ assurdo che giochino Fagioli e McKennie”

“Ci sono delle volte in cui ci si sbaglia, magari si gioca in una squadra che ti aiuta a fare certe cose, ma quando sei tu a dover aiutare la squadra non hai la personalità e la forza”, ha proseguito l’ex Lazio.

Orsi ha dubbi anche sull’attenuante condizioni fisiche: “Oppure non è ancora in condizione, ma mi sembra strano: è dal 3 agosto che fa allenamento… Dopo un mercato così è assurdo che alla Juventus giochino Locatelli e McKennie o Fagioli“. La palla passa ora al campo: il caso Douglas Luiz sta diventando sempre più ingombrante in casa bianconera dopo l’investimento fatto in estate.