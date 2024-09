Inter, Taremi da colpo di mercato alla panchina: “Deve andare alla Juve”

La sessione estiva di calciomercato è terminata da poco meno di un mese, ma alcuni colpi stanno trovando meno spazio del previsto

Mehdi Taremi è stato uno di primi nuovi arrivi in Serie A: l’attaccante iraniano finora è stato impiegato meno del previsto da Simone Inzaghi nonostante il già fitto calendario dei nerazzurri.

Arrivato a parametro zero dopo la scadenza del contratto che lo legava al Porto, finora Mehdi Taremi all’Inter ha trovato meno spazio del previsto. Fermato da qualche acciacco fisico nei giorni che hanno preceduto l’inizio del campionato di Serie A, l’esperto attaccante iraniano finora ha raccolto cinque gettoni di presenza con la maglia nerazzurra tra campionato e Champions League, per un totale di appena 240 minuti trascorsi in campo.

Oggi, in occasione della partita con l’Udinese, in molti si aspettavano di vedere l’attaccante classe ’92 nell’undici titolare, anche e soprattutto alla luce dell’imminente impegno in Champions League della compagine di Simone Inzaghi, attesa dalla sfida con la Stella Rossa di Belgrado in programma martedì sera a San Siro. Il giocatore ex Porto, invece, è entrato solo al minuto settantacinque, permettendo a Marcus Thuram di rifiatare nell’ultimo quarto d’ora del match al Bluenergy Stadium di Udine, dove gli è stato annullato il primo gol in Italia nel finale di partita.

Inter, Taremi ancora in panchina: lo vogliono alla Juventus

Quello di Mehdi Taremi non è però un caso del tutto isolato, anzi. Ci sono altri giocatori arrivati quest’estate in Serie A che finora hanno trovato meno spazio del previsto. È il caso, ad esempio, dell’altro nerazzurro Piotr Zielinski, anch’egli arrivato a parametro zero dopo aver lasciato il Napoli in scadenza di contratto e finora utilizzato col contagocce.

Un doppio caso analogo si sta registrando in casa Juventus dove, fino a questo momento, hanno giocato poco Cabal e Douglas Luiz, arrivati rispettivamente da Verona e Aston Villa per dodici e cinquantuno milioni di euro ma poco impiegati finora da Thiago Motta. Nel sondaggio odierno sull’account X di Calciomercato.it vi abbiamo chiesto chi di questi quattro potrebbe fare al caso della squadra avversaria.

📊MOMENTO SONDAGGIO #Inter e #Juve, nuovi acquisti in panchina: chi farebbe più comodo all’altra❓ — calciomercato.it (@calciomercatoit) September 28, 2024

I votanti hanno concesso un vero e proprio plebiscito a Mehdi Taremi, scelto dal 60% dei partecipanti al sondaggio, secondo i quali l’attaccante iraniano potrebbe fare al caso della Juventus. Si attestano sul quattordici per cento circa Zielinski e Douglas Luiz, si ferma all’undici per cento invece l’opzione Cabal all’Inter.