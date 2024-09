Inter, rivolta Inzaghi: “Vuole farsi esonerare”

Udinese-Inter in campo in uno degli anticipi di Serie A ed intanto scoppia il caso: Inzaghi vuole farsi esonerare

Vincere per rispondere al Milan e riscattarsi dopo il ko nel derby. L’Inter è in campo contro l’Udinese per scacciare via i dubbi emersi dopo la sconfitta nella stracittadina e un avvio di campionato con qualche inciampo di troppo.

Per riuscirci Inzaghi ha deciso di affidarsi alla vecchia guardia: niente titolarità per Zielinski e Taremi, con il tecnico che ha scelto di schierare dal primo minuto Lautaro Martinez e di dare spazio a Frattesi visto l’infortunio di Barella che mancherà anche nella gara Champions. A centrocampo a fianco dell’ex Sassuolo ci sono Calhanoglu e Mkhitaryan, mentre in difesa la scelta è ricaduta su Bisseck al posto di Pavard, con Acerbi e Bastoni titolari inamovibili.

Proprio le scelte di Simone Inzaghi hanno fatto particolarmente discutere fin da prima dell’inizio della partita. Il tecnico è finito nel mirino della critica proprio per le sue scelte ed in particolare c’è la decisione di Mkhitaryan, ancora una volta esentato dal turnover, a far discutere: i tifosi non ci stanno e chiedono l’esonero.

Udinese-Inter, Inzaghi nel mirino: “Vuole l’esonero”

Il derby perso, i due pareggi nelle altre quattro partite di Serie A, i nuovi che non trovano spazio: l’inizio di stagione dell’Inter non è andato certo come da attese.

Ovviamente ad essere finito nel mirino della critica è anche Simone Inzaghi, il tecnico della seconda stella che però deve ora convivere con nuovi equilibri. Le sue scelte finora non hanno convito e alcuni tifosi mettono in dubbio la sua posizione: “Mi spiace ma a questo punto Inzaghi deve essere esonerato – scrive un tifoso in un tweet – . Continua con gli stessi errori, parla di nessun titolare, ma dopo tutte le partite toppate da Mkhitaryan e la grande partita di Zielinski in Champions, non cambia niente”. E di questo tenere ci sono anche altri tweet, eccone alcuni:

Mi spiace ma a questo punto Inzaghi deve essere esonerato. Continua con gli stessi errori, parla di nessun titolari, ma dopo tutte le partite toppate da Mkhitaryan e la grande partita di Zielinski in Champions, non cambi niente. Una vergogna. — Andrea Gravina – Ad Lib Podcast (@AndreaGravina8) September 28, 2024

Inzaghi cerca l’esonero…

È ufficiale!

Solo uno che mette una formazione diversa, potrebbe voler rimanere sulla panchina dell’Inter. —  🇷🇺 🇵🇸⭐️⭐️Джанни Хапикс- 🇮🇹  (@FreeBlogRD) September 28, 2024

se oggi lautaro e calhanoglu finiscono la partita senza almeno un gol in due, inzaghi è da esonerare secondo me — Mister E. Poi (@ilBocchettiano) September 28, 2024