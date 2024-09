Soldi e contropartita: il Milan compra in Serie A l’erede di Bennacer

Il Milan potrebbe provare a chiudere già a gennaio per il sostituto di Bennacer, ai box per una lesione al polpaccio

Bennacer è fuori dal progetto Milan da almeno un anno, ma liberarsi dell’algerino è stato fin qui impossibile visto il suo oneroso contratto (4 milioni netti fino al 2027) e i suoi continui guai fisici. L’ultimo, una lesione muscolare al polpaccio, lo terrà ai box almeno fino a gennaio.

Il club di Cardinale, nel frattempo, ha individuato il sostituto ideale. Come riporta il ‘Corriere dello Sport’, si tratta di Samuele Ricci, play del Torino capolista entrato ora nel giro della Nazionale di Spalletti. 23 anni compiuti lo scorso agosto, il classe 2001 granata è in crescita esponenziale, con il prezzo che ‘rischia’ di salire toccando quota 30 milioni di euro.

Come normale che sia, Ibrahimovic e soci potrebbero provare a inserire una se non due contropartite per abbassare il prezzo del cartellino. Con Cairo i rapporti sono eccellenti. Non va escluso un tentativo già nel calciomercato di gennaio, a patto che si riesca a trovare una sistemazione a Bennacer.

Per l’ex Empoli potrebbe tornare in auge la soluzione saudita, o anche quella che porta(va) dritto al Marsiglia di Roberto De Zerbi, protagonista di un grande avvio di stagione. A fine mercato scorso i transalpini ci avevano provato con una proposta di semplice prestito, formula a cui il Milan potrebbe aprire pur di liberarsene almeno per qualche mese, sperando poi nel riscatto…

Serie A, le probabili formazioni di Milan-Lecce

Rilanciatosi con la vittoria del derby, il Milan torna in campo stasera aprendo la sesta giornata di Serie A. Avversario della squadra di Paulo Fonseca, che battendo l’Inter ha scacciato (per ora) lo spauracchio esonero, sarà il Lecce di mister Gotti.

Il tecnico portoghese riproporrà il 4-4-2 della stracittadina. A meno di clamorose sorprese ci sarà Loftus-Cheek alle spalle di Abraham, dato che Morata è alle prese con una borsite e dovrebbe essere risparmiato in ottica Champions.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI MILAN-LECCE

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Pavlovic, Theo; Fofana, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Abraham. All.: Fonseca

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Bonifazi, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Ramadani, Pierret; Dorgu, Rafia, Rebic; Krstovic. All.: Gotti