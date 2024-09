Milan-Lecce, Gotti furibondo: “Punizione inesistente”

Milan-Lecce, Gotti non ci sta: il tecnico giallorosso è una furia nel post-partita

Un Lecce quasi perfetto ha dovuto poi soccombere a San Siro, subendo dal Milan tre gol nel giro di cinque minuti.

Luca Gotti, tecnico giallorosso, ha parlato della sfida ai microfoni di ‘Sky Sport’ e ha espresso tutto il suo rammarico, puntando il dito contro il direttore di gara Zufferli. “Una prima mezz’ora perfetta? Non lo so, ma abbiamo giocato in maniera propositiva, senza chiuderci. Il peccato originale è una punizione inesistente. Un minuto dopo c’è una punizione su Dorgu che non viene data e da lì prendiamo il secondo gol. Invece di giocare con semplicità, forziamo le giocate come quella che ha portato al terzo gol del Milan, che come le grandi squadre in queste circostanze sentono l’odore del sangue”.

Poi un’analisi più dettagliata sul secondo gol subito: “Il secondo gol è una palla lunga dove Gaspar può leggere molto prima senza sperare che Morente nella corsa all’indietro riesca a fermare Theo”.