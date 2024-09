Milan-Lecce, Fonseca gioisce ed esalta Fofana

Terza gioia consecutiva in campionato per Paulo Fonseca: le parole del tecnico portoghese

Un cambiamento e un primo posto (momentaneo) che sembrava impensabile solo fino a poche settimane fa. Ora però il Milan ha conquistato la terza vittoria consecutiva in campionato contro il Lecce per la gioia di Paulo Fonseca.

Il tecnico portoghese ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport’. “Magari dopo le prime due partite non ci aspettavamo questo momento. Questo però è il bello del calcio, le cose cambiano. Vincere dopo il derby era per noi fondamentale. Difficile, ma importantissimo. Penso che abbiamo vinto bene”.

Fofana equilibratore: “Parliamo di un calciatore importante, penso che tutta la squadra ha fatto una evoluzione nelle ultime gare. Non solo lui. Fofana sta bene, è sempre più in fiducia, è un ruolo nuovo per lui, ma lo vedo in crescita”.

Champions League: “Quella contro il Bayer Leverkusen sarà una gara molto diversa da quella di oggi. Devo dire che non siamo stati fortunati, nelle prime due gare di Champions abbiamo pescato due tra le squadre che giocano meglio in Europa. Prima il Liverpool e poi il Bayer. Sarà una gara molto difficile, non ho guardato molto di loro, ero molto focalizzato su questa gara, ora inizierò a preparare bene il match di martedì”.