Infortunio grave e stagione finita: la Serie A perde un altro titolare

Ennesima tegola grave in questo avvio di stagione: rottura del legamento e stagione praticamente finita

Il campionato di Serie A e la stagione è iniziata da meno di due mesi, ma sono già molti i calciatori che hanno subito infortuni gravi, lasciando sbigottiti tecnici reali e fantallenatori. Alcuni infortuni, come quello di Rafael Varane, hanno addirittura portato a scegliere la via del ritiro dal calcio giocato, mentre altri hanno complicato i piani dei tecnici nella scelta dell’undici titolare.

L’infortunio di Ruslan Malinovskyi è senza dubbio quello che ha scioccato di più gli appassionati di calcio, anche per la drammaticità delle immagini della frattura del perone, ma come entità e durata dei tempi di recupero il centrocampista ucraino è in buona compagnia. L’ultimo bollettino medico diramato dal Parma, infatti, non è foriero di buone notizie per Alessandro Circati, che ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore in allenamento. Ecco il comunicato del club ducale:

“Lo staff medico del Parma Calcio comunica che questa mattina, durante l’allenamento al Mutti Training Center di Collecchio, Alessandro Circati ha dovuto interrompere la seduta anzitempo a causa di un infortunio. In seguito alla visita ortopedica e agli esami strumentali eseguiti questo pomeriggio, per il difensore è stata evidenziata la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro”.