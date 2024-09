Gol, applausi e apprensione: Morata sorprende e conquista San Siro

Alvaro Morata ha giocato 55 minuti di Milan-Lecce. Ha lasciato il campo dopo essere stato decisivo, ma ha fatto spaventare i tifosi: ecco cosa è successo

Non avrebbe dovuto giocare. Una borsite, svelata ieri in conferenza stampa da Paulo Fonseca, aveva fatto pensare ad un forfait di Alvaro Morata, anche in vista di Leverkusen, nel match di San Siro contro il Lecce.

Il tecnico portoghese, però, ha deciso di affidarsi allo spagnolo, schierandolo dal primo minuto. L’ex Lille ha voluto dare continuità alla vittoria contro l’Inter, confermando tutta la formazione. Il Milan ha faticato, però, più del previsto a trovare la via del gol: ci ha pensato, così, proprio Alvaro Morata a sbloccare un match che poteva complicarsi. Una rete da vero bomber che ha portato avanti il Diavolo, stappando la partita. Un colpo di testa preciso, mandato sotto la traversa. Qualche minuto dopo sono dunque arrivati i centri di Theo Hernandez e Pulisic per il 3 a 0 che ha chiuso la partita.

Morata, apprensione prima del cambio: ecco cosa è successo

Nella ripresa l’attaccante spagnolo ha mostrato la sua solita grinta, rincorrendo gli avversari e sacrificandosi per la squadra. I suoi ripiegamenti e delle giocate individuali sono stati così applauditi dai tifosi.

Un San Siro che ha ritrovato l’entusiasmo dopo la vittoria nel derby ha dunque applaudito il suo nuovo idolo, che al nono minuto del secondo tempo, però, si è gettato per terra, facendo spaventare non poco tutti i cuori rossoneri. E’ servito l’intervento dei sanitari, ma Morata ha poi lasciato il terreno di gioco, con gli scarpini slacciati, raggiungendo la panchina. San Siro lo ha applaudito, poi lo spagnolo si è esibito in un lungo abbraccio con Paulo Fonseca, prima di dare il cinque a tutti i componenti della panchina. Morata, infine, si è recato negli spogliatoi col massaggiatore per mettere il ghiaccio sull’edema. Sarà Paulo Fonseca a darci maggiori delucidazioni in merito alle condizioni di Morata, ma non dovrebbero preoccupare in vista della trasferta di Leverkusen.

Bisogna aggiungere, inoltre, che Morata è nuovamente tornata in campo, dopo il fischio finale per abbracciare i propri tifosi sotto la Curva Sud.