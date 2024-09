Terremoto in campionato: sconfitta a tavolino, penalizzazione e mercato bloccato

Scoppia il caso che può condizionare l’intero campionato: sconfitta a tavolino, penalizzazione e mercato bloccato

Una stangata pesantissima che potrebbe condizionare il resto del campionato. Scoppia il caso dopo quanto emerso dalla prima giornata disputata ad agosto.

Siamo in Romania ed in particolare nella Liga 3, il corrispettivo della Serie C italiana: qui il Vointa Limpezis è stata accusata durante e dopo la prima partita di campionato disputata lo scorso 31 agosto. Il match, sul campo del CSM Adjud, aveva visto la compagine ospite imporsi con il punteggio di 1-0, ma i padroni di casa avevano protestato già durante l’intervallo ed hanno poi presentato (e vinto) il ricorso.

Tutto nasce dalla formazione schierata in campo dal Vointa: nella distinta compaiono calciatori che in realtà non corrispondevano a quelli effettivamente in campo. Da qui la denuncia all’arbitro che decideva di mandare in tribuna sei giocatori degli ospiti, dando il via libera soltanto per 12 di loro. Ma non è finita perché in campo, in qualità di Under 19 romeno, ci va un calciatore che gioca sotto falsa identità, essendo in realtà sudamericano.

La squadra avversaria se ne accorge e all’intervallo chiede all’arbitro di verificare. Il direttore di gara chiama a sé il calciatore e gli chiede il nome, ma i dirigenti della società giustificano la mancata risposta affermando che il giocatore era sordomuto e non sapeva scrivere. Il caso è andato avanti con le indagini della giustizia sportiva che ora hanno portato a galla la verità.

Romania, sconfitta e penalizzazione: falsificata l’identità del calciatore

L’inchiesta sportiva è stato in gradi di appurare che il calciatore in questione non era effettivamente rumeno e che ha giocato sotto falsa identità. Da qui la sanzione pesantissima per la società con la sconfitta 3-0 a tavolino e ben sei punti di penalizzazione.

Ma per il Vointa Limpezis la stangata è ancora più pesante perché prevede anche lo stop al mercato nella prossima sessione ed un’ammenda di 2.200 lei. Una vera batosta che avrà inevitabili ripercussioni sulla società che negli anni scorsi per due volte è retrocessa in Liga 4 e poi ripescata. Con questo inizio non è da escludere che arrivi la terza retrocessione consecutiva.