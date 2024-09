Nesta controcorrente: “Per far soldi la macchina deve girare”

Il Monza torna alla vittoria in Coppa Italia nel match contro il Brescia: le dichiarazioni in conferenza stampa di Alessandro Nesta

Prima vittoria dopo i 90 minuti in stagione per il Monza, che chiude la pratica nel primo tempo nel derby lombardo dei sedicesimi di Coppa Italia contro il Brescia.

Alessandro Nesta adesso cerca il primo sussulto in campionato, dopo un inizio in salita per la formazione brianzola: “Quando vinci l’entusiasmo sale, sono soddisfatto del primo tempo dove abbiamo fatto bene e mi sono divertito. Meno invece del secondo tempo, dove sembravamo un’altra squadra. Bisogna restare sempre sul pezzo – spiega l’allenatore del Monza in conferenza stampa – È una vittoria che può rompere questa maledizione, anche se adesso arrivano due partite toste e servirà battagliare. La classifica non la guardo, anche se so benissimo che dobbiamo iniziare a vincere qualche partita. Lavoriamo per trovare un’identità, non so quanto ci vorrà per vedere il Monza che ho in mente io. Ci serve sicuramente costanza e un organico al completo”.

Sulla prestazione dei singoli, con il baby e figlio d’arte Martins in evidenza: “Ha fatto due allenamenti con noi, aveva una bella gamba e ha fatto bene. Vediamo per le prossime gare. Caprari è Caprari: ha qualità e le ha fatte vedere. Ha giocato un’ottima partita”.

Monza, Nesta manda un messaggio a Conte: “A Napoli daremo battaglia”

Domenica il Monza è atteso dalla difficile trasferta sul campo del Napoli: “Hanno tanti punti di forza, conosciamo tutti le qualità di Conte. Hanno praticamente due squadre, anche in difesa hanno dei valori importanti. Andremo a battagliare e faremo la nostra partita”.

Nesta fa il punto sulle condizioni di Mota, stasera assente e a forte rischio per il posticipo del ‘Maradona’, rispondendo alla domanda dell’inviato di Calciomercato.it: “Ha un piccolo problema al gluteo, non è una cosa grave e speriamo di recuperarlo il prima possibile. Vedremo nei prossimi due giorni se riusciremo a recuperarlo per Napoli”.

Si gioca troppo? Nesta infine va un po’ controcorrente rispetto alla tendenza del momento: “Noi giochiamo il giusto, chi fa le coppe e gioca in nazionale fa ovviamente più partite. Per far soldi bisogna giocare, la macchina deve girare“, conclude l’allenatore del Monza dalla sala conferenze dell’U-Power Stadium.