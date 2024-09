Juric non si accontenta del pari, poi svela: “Dybala ha avvertito un fastidio”

Le parole di Juric ai microfoni di Sky Sport al triplice fischio della gara tra Roma ed Athletic Bilbao. L’allarme sulle condizioni dell’attaccante giallorosso

Dopo non essere riuscita a chiudere la sfida nonostante le tante occasioni create soprattutto nella prima frazione di gioco, la Roma è stata fermata sul pari dall’Athletic Bilbao. Il gol di Paredes al minuto 85 ha in parte ridimensionato la buona prestazione della compagine di Juric, capace di creare non pochi grattacapi alla retroguardia basca in diverse circostanze.

Il mancato cinismo sotto porta e la cattiva gestione in occasione del traversone che ha ha poi portato al pareggio degli ospiti hanno fatto il resto. Il pareggio certifica la capacità degli ospiti di non uscire mai dalla partita, ma anche i tanti errori della Roma che ai punti avrebbe potuto portare a casa la gara. Intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport, il tecnico della Roma Ivan Juric ha toccato diversi argomenti, fornendo ragguagli importanti anche sulle condizioni di Paulo Dybala, costretto ad uscire all’intervallo lasciando spazio a Soulé. Di seguito le parole di Juric:

“Ci sono stati momenti belli di grande calcio e anche lo stadio percepiva. Loro sono abituati ad un calcio aggressivo e non ti permettono di andare a pressare: non abbiamo subito occasioni, è un grandissimo peccato. Nel primo tempo c’erano occasioni create bene dove avremmo dovuto fare gol, che non abbiamo sfruttato e poi abbiamo pagato. Ma ci sono state tante cose positive. In occasione del gol c’era Hermoso, Angelino salta e anche se è piccolo le prende tante: al momento del traversone, due contro uno lì in mezzo bisogna prenderla. Peccato, perché i ragazzi hanno fatto una partita davvero ottima”.

Gestione fisica per Dybala? “Ha sentito un po’ di fastidio, adesso vediamo: sicuramente non volevamo rischiare niente. Preoccupante? Vediamo domani”. L’attaccante argentino ha avvertito un indurimento al flessore sinistro mentre per Celik – uscito per lasciare spazio a Saud – si tratta di un indurimento all’adduttore destro. Le loro condizioni andranno valutate nel corso delle prossime ore.