Szczesny al Barcellona, spunta la clausola segreta: l’ha voluta la Juventus

Szczesny potrebbe tornare sui suoi passi e accettare la proposta del Barcellona, ma spunta la clausola segreta voluta dalla Juventus

Lo scorso weekend c’è stato il saluto ai vecchi compagni e ai tifosi: Szczesny ha deciso di dire addio al calcio giocato qualche settimana fa, dopo aver risolto il suo contratto con la Juventus.

Una decisione annunciata sui social, spiegata con l’assenza di motivazioni forti per andare avanti: “Il mio corpo si sente ancora pronto, il mio cuore non più” queste le parole scelte per ufficializzare la scelta di dire addio al calcio giocato. Una scelta che nei prossimi giorni potrebbe cambiare: a tentare il portiere polacco è il Barcellona che, dopo il lungo stop di ten Stegen, è alla ricerca di un estremo difensore svincolato.

Szczesny è il nome forte su cui puntano i blaugrana (con Kaylor Navas come alternativa, anche se il passato al Real Madrid rende più difficile il tutto). I catalani stanno ‘sfruttando’ anche Lewandowski per convincere il polacco a tornare sui propri passi e riprendere a giocare, anche se c’è una clausola segreta che potrebbe rendere tutto più complicato. A raccontarla è ‘sport.es’, secondo cui l’affare tra Szczesny e Barcellona riguarderebbe molto da vicino anche la Juventus.

Szczesny al Barcellona: la Juventus può guadagnarci

Stando a quanto riportato dal quotidiano spagnolo, infatti, al momento della risoluzione del contratto, la Juventus avrebbe voluto l’inserimento di una clausola particolare. Una clausola che garantirebbe ai bianconeri un ‘risarcimento’ nel caso in cui Szczesny dovesse tornare in campo entro una certa data.

In pratica il portiere dicendo sì al Barça dovrebbe pagare una penale alla Juventus. La cifra non è stata svelata, anche se si parla di una somma non eccessivamente elevata. Proprio su questo starebbe lavorando ora il Barcellona che vuole chiudere il prima possibile la questione in modo da mettere a disposizione di Flick un portiere pronto a scendere in campo già dopo la pausa per le nazionali. Szczesny è il nome cerchiato in rosso: Juve permettendo.