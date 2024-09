Incubo Allegri dopo la nazionale: sta rifiutando tutto

Massimiliano Allegri è tra gli allenatori più chiacchierati tra quelli a piede libero: sta rifiutando tutto dopo la nazionale

È l’allenatore libero più chiacchierato del momento. Massimiliano Allegri è il fantasma che aleggia sui tecnici delle big in crisi, in Italia come all’estero.

In Serie A il suo nome è in cima alla lista dei possibili sostituti di Fonseca, ora più saldo sulla panchina del Milan dopo la vittoria nel derby. Prima della sfida all’Inter il destino del tecnico portoghese sembrava già segnato con l’ex Juventus indicato come il grande favorito, insieme a Sarri, per prendere le redini in mano della squadra rossonera. Così, per il momento, non è andata e allora per Allegri e la sua voglia di tornare in panchina è giusto anche guardare all’estero.

Dove di big che hanno gli allenatori in bilica ce n’è soprattutto una: il Manchester United. Ten Hag sembrava sul punto di essere esonerato già alla fine della scorsa stagione quando, un po’ a sorpresa, è invece arrivato il rinnovo fino al 2026. L’inizio di stagione però non è stato dei migliori: i Red Devils sono undicesimi in classifica e hanno già otto punti di distacco dai cugini del City che sono primi. Un andamento che mette a rischio la conferma dell’olandese che i bookmakers inglesi indicano come il prossimo allenatore ad essere esonerato.

Calciomercato, Southgate sfida Allegri per lo United

Facile pensare ad Allegri come candidato alla panchina dello United, anche se il tecnico italiano non è l’unico a poter ambire al prestigioso incarico.

Stando a quanto riferisce ‘Givemesport’, infatti, Gareth Southgate ha deciso di rifiutare tutte le offerte che gli sono pervenute in attesa di essere chiamato dal Manchester United. L’ex commissario tecnico dell’Inghilterra è molto apprezzato da Jim Ratcliffe, comproprietario del club inglese, che aveva pensato a lui già la scorsa primavera prima della conferma di ten Hag.

Una conferma che ora si sta rivelando sbagliata e che mette l’ex Ajax sulla graticola. Senza una sterzata nei risultati, l’esonero potrebbe diventare questa volta realtà ed è quello che aspetta Southgate per tornare in corsa dopo aver chiuso con la Nazionale inglese. Per l’ex ct c’è da battere la possibile concorrenza di Allegri, ma anche quella di Tuchel, sempre che lo United non torni a correre salvando la panchina di ten Hag.