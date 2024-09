Juventus, addio Vlahovic: cessione a prezzo stracciato

Dusan Vlahovic seriamente in discussione: l’attaccante serbo può essere ceduto dalla Juventus, ecco la cifra dell’affare

E’ crisi, difficile definirla altrimenti, per Dusan Vlahovic. Dall’attaccante serbo ci si aspettava molto in questo inizio di stagione, ma finora, in sei presenze, il giocatore della Juventus ha timbrato il cartellino soltanto con la doppietta contro il Verona. Uno score decisamente sotto tono, e il suo rendimento in campo corrisponde, purtroppo.

Prestazione fortemente negativa con il Napoli, con tanto di sostituzione all’intervallo, e tanti interrogativi che iniziano a susseguirsi su di lui. Si ritiene, addirittura, che Thiago Motta possa iniziare a pensare a una manovra offensiva che non lo preveda come terminale ultimo, senza riferimenti al centro dell’attacco.

Vedremo quali saranno le scelte del tecnico italobrasiliano, intanto sullo sfondo c’è sempre la questione del rinnovo del suo contratto, di cui presto si dovrà parlare seriamente. Con un Vlahovic che dovesse continuare a rendere in questo modo, e con le cifre attualmente percepite di ingaggio, l’idea del prolungamento del contratto si allontanerebbe. E dunque, si avvicinerebbe l’ipotesi cessione.

Nel sondaggio proposto dalla nostra trasmissione su Youtube, ‘TiAmoCalciomercato’, abbiamo chiesto agli utenti se per una cifra tra i 50 e i 55 milioni di euro Vlahovic andrebbe ceduto a gennaio. Ebbene, il sì ha prevalso con i due terzi dei voti a favore, 66,7%. Un verdetto che pesa, la stella del serbo sta perdendo di luminosità nell’animo dei tifosi bianconeri.