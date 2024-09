Cassano boccia la Juve: “Ha fatto schifo, ma Motta non è come Allegri”

Le dichiarazioni pesanti contro la Juventus e Thiago Motta, dopo un inizio di stagione non proprio convincente in Serie A

Non convince in pieno la Juventus di Thiago Motta. I bianconeri hanno fin qui conquistato nove punti in Serie A, frutto di due vittorie e tre pareggi.

La Vecchia Signora è così ancora imbattuta e addirittura con zero gol subiti. La fase difensiva, dunque, non può che rendere felice il popolo bianconero, ma in fase offensiva si fa troppa fatica. Non è un caso che in questi ultimi giorni Dusan Vlahovic sia tornato nel mirino della critica. Ma non può certo essere solo il serbo il problema se nelle ultime tre partite di campionato, contro Roma, Empoli e Napoli, non si riesce a far un gol.

Sono i numeri che ci vengono in soccorso e ci dicono che la Juventus tira poco in porta. Un problema, dunque, che pone l’attenzione sul gioco di Thiago Motta. L’ex Bologna, così, è stato ‘bacchettato’ e qualcuno ha visto delle similitudini con la squadra proposta da Massimiliano Allegri negli ultimi anni a Torino, ma con una differenza. I giocatori acquistati questa estate hanno alzato di molto il livello tecnico della Vecchia Signora.

Cassano: “Fin qui la Juve ha fatto schifo. Meglio Milik di Vlahovic”

Antonio Cassano, così, nel corso del programma ‘Viva El Futbol’, ha criticato non poco Motta: “Ho disintegrato Allegri, perché faceva schifo e questo continuo a pensarlo”.

“Ma, dopo sei partite, devo dire la stessa cosa di Thiago Motta – sentenzia l’ex attaccante -. Ad oggi, lui non ha fatto niente. Ho detto che, dopo le prime partite dove non mi ha convinto, non arriva tra le prime quattro, ma ora è peggio”.

Poi Cassano prosegue: “Conosco e stimo Thiago, lui non è come Massimiliano Allegri. Quest’ultimo, infatti, non è un allenatore. Sto vedendo la Juve degli ultimi anni e, fino a questo momento, ha fatto ‘schifo’ in campionato. Non mi convincono tante situazioni nel team bianconero”. Poi arriva una battuta su Dusan Vlahovic, bocciato: “Non mi piace, Milik è molto più forte di lui”.