Squalifica choc dopo il Derby: incastrato dalla prova TV

Partita ad alta tensione e faccia a faccia durissimo con tanto di ‘minacce’ di morte. Richiesta di sanzione esemplare

Una ‘sentenza’ choc per minacce di morte. “Ti aspetto fuori e ti uccido”, queste le parole che – come testimoniano le immagini – ha rivolto al suo avversario.

Edson Alvarez è nella bufera. I tifosi del Chelsea chiedono la squalifica a vita del centrocampista del West Ham. In un faccia a faccia ad alta tensione, il messicano ha detto al collega argentino “Ti aspetterò fuori e ti ucciderò”.

L’episodio è avvenuto nel derby londinese perso dagli ‘Hammers’ (quattordicesimo con appena 4 punti) in maniera netta, per 3-0, con Lopetegui già a rischio esonero.

What Edson Alvarez said to Enzo Fernandez…

Edson Alvarez reportedly threatened Chelsea and Argentina midfielder, Enzo Fernandez, during today's Premier League game:

"I'll wait for you. I'll kill you outside, wherever you want."

Via @DiarioOle

— All Fútbol MX (@AllFutbolMX) September 21, 2024