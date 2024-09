Piove sul bagnato per Inzaghi: scatta l’allarme per un titolarissimo

L’Inter deve inchinarsi al Milan nel derby di San Siro: delusione in casa nerazzurra e tegola per Inzaghi che rischia di perdere un big per le prossime partite

L’Inter cade nel derby dopo sei successi consecutivi e il trionfo dello scorso aprile con la conquista della seconda stella e dello scudetto, proprio davanti ai cugini del Milan.

I nerazzurri crollano nella ripresa dopo il momentaneo pareggio di Dimarco, che aveva risposto all’iniziale vantaggio del ‘Diavolo’ con Pulisic. La squadra campione d’Italia sparisce dal campo nell’ultima mezz’ora e Gabbia punisce i nerazzurri con l’incornata di testa che vale la vittoria nella stracittadina per gli uomini di Fonseca. Il portoghese salva la panchina e risorge, mentre l’Inter deve abdicare dopo oltre due anni contro il Milan e incassare la prima sconfitta stagionale. Secondo stop consecutivo dopo il pari in rimonta a Monza per la squadra di Inzaghi, che mercoledì all’esordio in Champions League aveva invece messo in difficoltà la corazzata Manchester City.

Inter, Barella costretto al cambio per infortunio nel derby: le sue condizioni

I nerazzurri si leccano le ferite post derby e l’allenatore piacentino deve far fronte anche al problema riscontrato da Nicolò Barella nel secondo tempo.

Il centrocampista della Nazionale è stato costretto al cambio per un guaio muscolare, precisamente un affaticamento alla coscia. L’ex Cagliari seduto in panchina ha messo del ghiaccio nella parte dolorante ed è uscito a testa china dal campo come il resto dei compagni per la sconfitta nel derby contro il Milan. “Barella aveva un problemino“, ha spiegato Inzaghi davanti ai microfoni nel post gara sulle condizioni del giocatore. Nelle prossime ore ci saranno altri accertamenti per Barella e si capirà meglio l’entità del suo recupero in vista dei prossimi impegni, ad iniziare dalla trasferta di sabato sul campo dell’Udinese.