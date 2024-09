Inter KO nel derby, Inzaghi ha capito il problema: “Raramente ci succede”

L’Inter cade nel derby contro il Milan dopo sei vittorie consecutive contro i rossoneri: l’analisi di un amareggiato Simone Inzaghi nel post partita

L’Inter, anche un po’ a sorpresa rispetto alle previsioni della vigilia, si inchina al Milan nella stracittadina di San Siro. Gabbia stende nel finale i nerazzurri e salva la panchina di Fonseca.

Si ferma a sei la striscia vincente dei campioni d’Italia nelle stracittadine contro il ‘Diavolo’ e Simone Inzaghi non nasconde l’amarezza nel post partita: “Il Milan è un’ottima squadra e stasera ha fatto meglio di noi. Hanno meritato la vittoria. Noi siamo stati poco squadra e raramente ci succede. Ho provato a cambiare, ma la situazione non è cambiata – l’analisi a ‘Dazn’ dell’allenatore dell’Inter – Stasera non eravamo lucidi e ci è mancata compattezza. Certamente dovevamo fare meglio, io per primo anche perché giocavamo un derby. Non abbiamo dato la sensazione di essere squadra”.

Inzaghi poi aggiunge: “Eravamo un po’ vuoti di testa, è una sconfitta che brucia ma dobbiamo ripartire subito grazie al lavoro durante la settimana. Qualche punto lo abbiamo perso in campionato, dobbiamo capire tutti insieme dove migliorare. Le sostituzioni? Barella aveva un problemino, ma in generale volevo dare una scossa alla squadra”.