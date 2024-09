Manchester City sotto shock: stop lunghissimo per Rodri

Bruttissime notizie per il Manchester City: la diagnosi dell’infortunio di Rodri obbliga il giocatore a uno stop di diversi mesi

Ci siamo lasciati alle spalle un weekend di grande calcio e di big match importanti, non soltanto in Serie A. Fine settimana caratterizzato, in Premier League, dalla grande sfida tra Manchester City e Arsenal, pareggiata rocambolescamente sul 2-2 dai campioni in carica al 98′ con Stones, dopo che i ‘Gunners’ avevano resistito per tutto il secondo tempo in dieci, dopo l’espulsione di Trossard. Gara, però, segnata anche dal gravissimo infortunio patito da Rodri.

Poco dopo il quarto d’ora, il centrocampista spagnolo si è accasciato dopo uno scontro accidentale con Thomas, tenendosi il ginocchio destro. Si era subito capito, dall’atteggiamento estremamente dolorante e sofferente del giocatore, che fosse qualcosa di grave, obbligando Guardiola alla sostituzione immediata. Come riportato da ‘Marca’, in Spagna, dagli esami medici sarebbe emersa la rottura del legamento crociato. Un tipo di infortunio che, se confermato, sancirebbe la fine anticipata della stagione per il calciatore. Una tegola seria per il City, che dovrà fare a meno in ogni caso a lungo di uno dei suoi migliori interpreti.