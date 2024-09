Inzaghi riconosce la sconfitta: “Il Milan ha meritato. Ecco il problema”, Darmian: “Niente alibi”

Le dichiarazioni di Inzaghi e Darmian, dopo la sconfitta dell’Inter nel derby contro il Milan. Il mister e il difensore parlano in conferenza stampa

I Campioni d’Italia dell’Inter vanno ko contro il Milan. Davvero in pochi si sarebbero aspettati un risultato del genere, ma Paulo Fonseca è riuscito ad avere la meglio su Simone Inzaghi.

Il tecnico – intervenuto in conferenza stampa – riconosce la superiorità degli avversari: “Non abbiamo mai dato prova di essere squadra – afferma a caldo Inzaghi -. Il Milan ha vinto meritatamente, ha difeso meglio, noi abbiamo fatto una gara sottotono. Non è stata la solita Inter, non abbiamo difeso. E’ una sconfitta che brucia, ma ci lavoreremo in settimana per capire i nostri errori. Sono io l’allenatore, sono io il responsabile. Non so dire se abbiamo sottovalutato il Milan, di sicuro è mancata un po’ di lucidità . Sappiamo però che il Milan è una squadra forte”.

Inzaghi ammette di aver preparato la partita sapendo del cambio tattico del Milan, ma non è servito: “Il Diavolo è un’ottima squadra, si parlava già del 4-2-4 e l’ultimo allenamento lo abbiamo incentrato su questo modulo. Il Milan ha approcciato meglio sia il primo tempo che il secondo”.

Inter-Milan, Darmian: “Così fa male”

Arriva anche il commento a caldo di Darmian, intervenuto in conferenza stampa, nel post gara di Inter-Milan. Il terzino italiano, subentrato nella ripresa non si nasconde e riconosce la sconfitta.

“Fa male perdere il derby, ma ora bisogna pensare alla prossima – afferma Darmian -. Non cerchiamo alibi, potevamo far meglio in questo inizio di stagione. Non abbiamo avuto un grande approccio, non è stata una sorta di appagamento rispetto a Manchester”.