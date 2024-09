Roma-Udinese, Runjaic non fa drammi: “Ma che errori”. Okoye: “Ecco cosa è mancato”

Le parole in conferenza stampa di Kosta Runjaic, allenatore dell’Udinese, e il portiere bianconero Maduka Okoye

L’Udinese non centra l’impresa e si ferma in casa della Roma, trovando la prima sconfitta stagionale, netta per 3-0 all’Olimpico. Dopo il match, in cui comunque i friulani hanno creato più di un presupposto per andare in gol, le parole in conferenza stampa di Maduka Okoye, tra i migliori dei suoi nonostante il risultato: “È stata una partita difficile per noi, abbiamo giocato contro una Roma forte all’Olimpico, qui non è mai facile. Sono mancati movimenti e comunicazione”. Per l’Udinese ora c’è subito l’occasione in Coppa Italia contro la Salernitana: “La coppa è vicina, dobbiamo andare subito avanti a testa alta”.

Dopo di lui è toccato anche all’allenatore Kosta Runjajic: “Faccio le congratulazioni a Juric per la vittoria. Abbimo perso non a causa del sistema di gioco ma per i troppi duelli persi e i gol concessi us errori evitabili. Inoltre affrontavamo una swquadra forte, la più forte di quelle incontrate fino ad ora”.

Udinese, Runjaic: “Non voglio dare troppo peso a questa sconfitta, è un processo”

Una spiegazioni agli errori? “Non ancora. Rispetto la sconfitta, siamo ancora all’inizio del nostro percorso, dobbiamo giocare a livello top per competere con squadre come Roma, Lazio, Inter, Napoli, Juve, Milan, ogni errore può buttarti giù. Abbiamo fatto errori ‘semplici’, è vero, ci sono tanti argomenti su cui lavorare e migliorare ma è un processo, i giocatori devono adattarsi a giocare in Serie A”.

Si sono creati due blocchi squadra in queste prime partite: è solo una questione fisica? “Dobbiamo lavorare ancora, fisicamente siamo a un buon livello in questo momento, possiamo fare meglio ovviamente di partita in partita. Ma ora non voglio dare troppo peso a questa importanza, dopo dovremo giocare contro l’Inter che è forse la più forte in Italia ora. Si tratta di un processo, fare meglio meglio”.