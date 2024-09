Infortunio tremendo in vista della Juve: il campione esce in lacrime

Grave infortunio al ginocchio dopo neppure 20 minuti di gioco: esce in lacrime

Un infortunio che rischia di costare caro e di pesare per il resto della stagione. In primis perché si tratta di un insostituibile, ma anche perché subito dopo è arrivato il gol avversario.

La supersfida di Premier League tra Manchester City e Arsenal sembrava essersi messa in discesa per gli uomini di Pep Guardiola, passati in vantaggio grazie alla rete di Haaland. Dopo poco meno di 20 minuti, ecco però arrivare una svolta improvvisa per i padroni di casa. Nel prendere posizione in area di rigore, marcato da Thomas Partey, Rodri finisce a terra. Il campione spagnolo si tiene il ginocchio destro e si porta le mani sul volto, in lacrime.

La richiesta del cambio è immediata e Guardiola è costretto a sostituire il giocatore con Kovacic. E subito dopo il cambio ecco arrivare il pareggio dell’Arsenal con Calafiori, alla sua prima gioia in maglia ‘Gunners’, con un gran sinistro da fuori area che si insacca alla sinistra di Ederson. Per Guardiola e i suoi è una doccia fredda. Con la preoccupazione che è certamente forte nel tecnico catalano, costretto a fare a meno di uno dei suoi migliori giocatori, per cui sarà importante capire quella che è l’entità dell’infortunio. Può far ben sperare il fatto che il calciatore spagnolo sia uscito sulle sue gambe, ma c’è attesa per quello che sarà l’esito. E anche la Juventus, in questo senso, osserva con attenzione. I bianconeri infatti sono avversari del City in Champions League, anche se la sfida è in programma l’11 dicembre a Torino.