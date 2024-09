Fonseca esulta: “Nessuno ha creato così tanti problemi all’Inter”. Gabbia: “Il gol è solo la ciliegina”

Le dichiarazioni di Paulo Fonseca e Matteo Gabbia al termine del derby vinto contro l’Inter. Il tecnico e il difensore del Milan hanno parlato in conferenza stampa

Il Milan vince e convince. I rossoneri conquistano il derby grazie ad una grande prova di squadra e con le idee di Paulo Fonseca, che si tiene così la panchina.

Il tecnici portoghese è chiaramente soddisfatto della vittoria contro i nerazzurri, ma chiede equilibrio: “Ci si dimentica che abbiamo giocato solamente cinque partite in Serie A – afferma subito Fonseca in conferenza -. So che prima di stasera non sono arrivati i risultati che volevamo. Oggi abbiamo continuato a credere nelle nostre idee ed è stato veramente importante vincere stasera in un momento difficile. Questa però deve essere la normalità, bisogna continuare a lavorare per avere questo tipo di fiducia. Serve giocare da squadra, bisogna essere sempre equilibrati, stasera si festeggia, ma domani deve tornare l’equilibrio”.

Poi Fonseca racconta quando ha davvero creduto di poter vincere il derby: “Mercoledì abbiamo parlato molto, più di un’ora e mezza, dopo l’allenamento ho avuto tanta fiducia. La struttura è stata la stessa di sempre, tutti si sono sacrificati. Non mi ricordo una squadra che ha creato così tanti problemi all’Inter. Il risultato poteva essere più netto. Morata stasera ha fatto il trequartista, lo avevamo provato ed è andata bene. E’ dal primo giorno che ho avuto voglia di vincere il derby, capisco che per i tifosi è una partita diversa”.

Poi Fonseca boccia l’idea di avere un Pulisic leader fuori dal campo: “Non parla molto non può essere un leader, serve inserire il gettone per farlo parlare”, chiude sorridendo Fonseca.

Inter-Milan, Gabbia: “Uno dei giorni più belli”

Protagonista del derby è stato Matteo Gabbia. Il difensore centrale è stato perfetto dietro e poi ha trovato il gol della vittoria.

Un gol che ha portato il Diavolo in paradiso: “E’ uno dei giorni più belli della mia vita, ma sono contento soprattutto per la squadra. Il gol è la ciligiena sulla torta, ma la torta è tutta la squadra, che è stata fantastica. Non è cambiato nulla in questi giorni, i livelli di allenamento sono stati sempre alti. Gli attaccanti ci hanno dato una mano incredibile. Sono stati fantastici. Fonseca è stato molto bravo nel post Liverpool, preparando la partita nel modo giusto. Il segreto sono stati gli attaccanti, che ci hanno dato tantissimo in fase di non possesso. Finché ci sarà Fonseca lo seguiremo fino alla morte”.”