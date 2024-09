DIRETTA Serie A, Derby Inter-Milan | Formazioni UFFICIALI LIVE

Si chiude questa lunga domenica della quinta giornata del campionato di Serie A con l’attesissimo derby tra Inter e Milan

Dopo le tante partite, valide per la quinta giornata del campionato di Serie A, disputate tra venerdì, sabato e oggi, si chiude con quella più attesa e importante per diversi aspetti: il derby della Madonnina tra l’Inter e il Milan.

I campioni d’Italia in carica, guidati in panchina da Simone Inzaghi, arrivano a questo appuntamento dopo il convincente pareggio ottenuto all’esordio nel nuovo format della Champions League sul campo della corazzata Manchester City di Pep Guardiola. Mentre, nell’ultima partita disputata in campionato, i nerazzurri hanno pareggiato, in rimonta, sul campo del Monza di Alessandro Nesta. Di contro, i rossoneri dell’allenatore Paulo Fonseca, sul quale aleggiano nubi nere all’orizzonte, a maggior ragione se dovesse perdere questa partita, sono reduci dalla sconfitta interna patita contro il Liverpool di Arne Slot in Champions League, mentre nell’ultimo turno di Serie A hanno battuto con un netto 4-0 il Venezia di Eusebio Di Francesco. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano.

FORMAZIONI UFFICIALI INTER-MILAN

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhytarian, Carlos Augusto; Thuram, Martinez. All. S. Inzaghi

MILAN (4-2-4): Maignan; Emerson Royal, Tomori, Gabbia, Hernandez; Fofana, Reijnders; Pulisic, Abraham, Morata, Leao. All. Fonseca

CLASSIFICA SERIE A: Torino punti 11; Udinese e Napoli 10, Empoli e Juventus 9; Inter* 8; Lazio 7; Verona, Fiorentina, Roma, Bologna e Atalanta* 6; Milan*, Genoa, Lecce e Parma 5; Venezia 4; Monza 3; Cagliari e Como* 2.

* una partita in meno