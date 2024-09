Vlahovic “regalato”: “Via subito dalla Juve”

E’ finito nel mirino della critica durante Juventus-Napoli, match valevole per la quinta giornata di Serie A: ecco cosa sta succedendo

Un primo tempo da dimenticare per il calciatore che inevitabilmente è finito nel mirino della critica. E’ il bersaglio numero uno della critica nel corso di Juventus-Napoli.

La partita di Dusan Vlahovic non sta convincendo proprio per nulla. Basta leggere un po’ di messaggi su X per rendersi conto del parere che hanno i tifosi. C’è chi sostiene che l’unico posto che merita è la panchina, perché ormai è diventato un peso per la squadra. C’è chi scrive, addirittura, che Vlahovic sta facendo rimpiangere Bendtner e chi invita il club bianconero a regalarlo al prima che passa. Impossibile, così, trovare qualcuno che sta dalla parte del serbo, totalmente bocciato

Vlahovic è uno degli abbagli calcistici più grandi degli ultimi dieci anni. #JuveNapoli — Didi 93 (@93_lorenz) September 21, 2024

Vlahovic stai diventando un peso per questa squadra #JuveNapoli — Andrea (@andrecannataro) September 21, 2024

Vlahovic stai diventando un peso per questa squadra #JuveNapoli — Andrea (@andrecannataro) September 21, 2024

Comunque in caso iniziasse la #terzaguerramondiale io Vlahovic ce lo manderei volentieri in prima linea di fanteria.#JuveNapoli — 🥸ciliegiodinoce🥥 (@ciliegiodinoce) September 21, 2024