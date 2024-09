La Juve aspetta Douglas Luiz: un dato sconvolge i tifosi

La Juve ha effettuato un investimento molto importante per Douglas Luiz: le statistiche raccontano l’avvio del brasiliano a Torino

La scorsa estate è stata quella dell’anno zero per la Juve. I bianconeri, guidati da Cristiano Giuntoli, hanno cambiato allenatore con l’arrivo di Thiago Motta, quindi stile di gioco, intenti tecnico tattici e infine anche molti calciatori, a partire dal centrocampo. Ben presto, sono stati individuati i profili adatti per iniziare un nuovo ciclo, cedendo e reinvestendo parecchi milioni per migliorare la rosa.

Ora in mediana ci sono Douglas Luiz e Khephren Thuram, mentre la stella della manovra è Teun Koopmeiners, l’uomo chiamato a fare la differenza in transizione per l’allenatore ex Bologna. In uno scacchiere come quello dell’ex Inter e PSG, però, ha una chiara importanza anche il livello del brasiliano arrivato dall’Aston Villa per più di 50 milioni di euro.

Si tratta di davvero tanti soldi, che supportano anche le aspettative sul suo conto. D’altronde, parliamo di un calciatore in grado di realizzare nove gol e cinque assist in 35 presenze con l’Aston Villa nella scorsa Premier League. Nel grande percorso degli inglesi, è stato la punta di diamante, l’uomo decisivo attorno a cui tutto girava in ogni fase di gioco. Ancora è presto per dare dei giudizi definitivi, ma l’inizio in bianconero non è stato della stessa portata.

L’inizio lento di Douglas Luiz alla Juventus: le statistiche

Fino a questo momento, il brasiliano che ha firmato un contratto con la Juventus fino a giugno 2029, ha giocato quattro partite in Serie A, ma di queste solo una da titolare. Non è andato neanche così vicino a realizzare un gol e un assist, dando il suo contributo soprattutto nella solidità difensiva e nell’impostazione bassa.

In effetti, come si può notare sul sito ‘Whoscored’, l’unico dato veramente positivo che lo riguarda è quello sulla precisione dei passaggi, che si attesta a un notevole 94,4% in Serie A, addirittura del 100% in Champions League – a fronte, però, solo dei 16 minuti disputati contro il PSV.

Dobbiamo, quindi, aspettarci un Douglas Luiz in crescita, ma comunque diverso rispetto al calciatore con libertà di inserimento visto in Inghilterra. Sarà prezioso nel recupero dei palloni, nel far girare la sfera e uscire dal pressing avversario, decisamente meno in zona gol. Ma è questo che chiede Thiago Motta, anche per blindare la difesa.