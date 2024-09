Coppa Davis, il grande sogno dell’Italia: svelata una cifra pazzesca

Il grande sogno dell’Italia in Coppa Davis continua ed è stata svelata una cifra pazzesca che potrebbe entrare nelle casse azzurre in caso di vittoria

Il momento magico del tennis italiano va avanti e sta catturando l’attenzione di sempre più appassionati tra i nostri confini e in giro per il mondo. D’altronde, la scossa data dall’exploit di Jannik Sinner, da mesi il numero uno al mondo, ha avvicinato sempre più persone al movimento, arrivato al suo massimo splendore e non solo grazie al fenomeno di San Candido.

C’è anche Lorenzo Musetti, bronzo olimpico a Parigi e tennista dalla grandi qualità tecniche, e ci sono anche una serie di campioni in top 100 pronti a emergere o a tornare ai massimi livelli, come Matteo Berrettini. Il romano ora è stato grande protagonista in Coppa Davis e trascinando l’Italia a giocare i quarti di finale contro l’Argentina a Malaga.

Non saranno sfide semplici, visto che comunque i sudamericani hanno a loro disposizione campioni pronti a mettere i bastoni tra le ruote ai sogni azzurri. La nazionale tricolore, però, non vuole smettere di sognare, e dopo il successo dello scorso anno, punta di nuovo a entrare nella storia. Intanto, è stato svelato il montepremi della Coppa Davis e si parla di cifre molto alte che gli azzurri potrebbero conquistare.

Coppa Davis, svelato il montepremi: l’Italia cerca di ripetersi

Le Finals di Coppa Davis attirano ogni anno milioni di spettatori e appassionati pronti a sostenere la propria nazionale, ma rappresentano anche un tesoretto economico non indifferente per i tennisti partecipanti. Infatti, chi dovesse riuscire a vincere la competizione potrà incassare circa 2.40 milioni di euro, che saranno divisi tra i membri del team.

Non andrà male neanche a chi riuscirà a guadagnarsi l’accesso alla finale, che varrà circa 1.44 milioni di euro. Non è così distante la cifra di chi verrà eliminato in semifinale, anche se si scende sotto la soglia del milione, e precisamente a circa 960mila euro. Se l’Italia dovesse perdere già ai quarti di finale, invece, percepirà una cifra attorno ai 480mila euro.

Infine, anche le squadre che sono state eliminate alla fase a gironi avranno a disposizione una cifra comunque importante. Le vincitrici dei quattro raggruppamenti, Italia compresa, si sono già assicurate circa 410mila euro, diventati 370mila per chi invece ha ottenuto la qualificazione come seconda.