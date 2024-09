Presidente Juve Ferrero nei guai, comunicato UFFICIALE della Procura

Sequestrati beni mobili e immobili per circa 75 milioni di euro. Coinvolto oltre a Ferrero anche i fratelli John, Lapo e Ginevra Elkann

Guardia di Finanza in azione a Torino. Il GIP della Procura del capoluogo piemontese ha infatti disposto il sequestro di beni mobili e immobili per 74,8 milioni di euro nei confronti dei fratelli John, Lapo e Ginevra Elkann.

Sotto la lente di ingrandimento della GdF è finito inoltre anche Gianluca Ferrero, attuale presidente della Juventus, e storico commercialista della famiglia Angelli/Elkann. I tre – come si può leggere su Calcio e Finanza -. sono accusati di “frode fiscale” e “truffa in danno dello Stato” per l’indagine che riguarda le accuse da parte di Margherita Agnelli. Va sottolineato come non ci sia alcun coinvolgimento da parte del club bianconero.

Nella comunicato della Procura di Torino si può così leggere che “attraverso le attivitĂ investigative svolte è stata reperita una considerevole mole di documentazione contabile ed extracontabile, anche di tipo informatico (mediante l’analisi delle copie forensi dei dispositivi acquisiti), che, allo stato, ha confermato l’iniziale ipotesi accusatoria, peraltro giĂ oggetto dell’originario esposto da cui è scaturito il procedimento penale in questione, concernente la fittizia residenza estera di Marella Caracciolo e l’esistenza di un disegno criminoso volto a sottrarre il suo ingente patrimonio e i relativi redditi alle leggi successorie e fiscali italiane”.