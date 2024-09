Immobile torna a Roma: il 21 ottobre c’è il ‘Premio Internazionale Eccellenza Mediterraneo’

Ciro Immobile tornerà a Roma il prossimo 21 ottobre per ricevere il ‘Premio Internazionale Eccellenza Mediterraneo 2024’

Torna a Roma il ‘Premio Internazionale Eccellenza Mediterraneo 2024’, ormai kermesse di prestigio che richiama sul palco diverse personalità del calcio e dello sport. Attesissimo sarà il ritorno di Ciro Immobile a Roma: l’ex capitano della Lazio è infatti nell’elenco dei premiati insieme all’attuale attaccante del Besiktas anche il ct della nazionale di pallavolo turca Daniele Santarelli.

Questi sono solo alcuni dei nomi che il prossimo 21 ottobre a Roma, presso Palazzo Valentini, riceveranno il ‘Premio Internazionale Eccellenza Mediterraneo 2024’, riconoscimento giunto alla sua seconda edizione e rivolto a chi ha contribuito significativamente allo sviluppo e al miglioramento delle relazioni tra le nazioni, alla crescita di sport, imprese, all’inclusione sociale, alla diffusione culturale e alla conservazione del patrimonio artistico. L’Euromediterraneo non è solo un luogo geografico che comprende l’Europa e le aree che si affacciano nel Mediterraneo. È molto di più, è un immenso continente che racchiude in sé culture e civiltà millenarie sulle quali sono stati costruiti rapporti economici, culturali, scientifici, linguistici, religiosi. Per questo saranno tantissimi i personaggi e le celebrità presenti a Roma a partire dall’ex capitano della Lazio, oggi al Besiktas, Ciro Immobile, passando per il vice presidente del club turco, Huseyin Yucel ed Emre Gokdemir, imprenditore da sempre vicino ai giovani sportivi sostenendoli con diverse iniziative.

Poi Daniele Santarelli, tecnico di Conegliano e della nazionale femminile di pallavolo turca con la quale ha vinto il mondiale nel 2022 e fatto semifinale olimpica a Parigi 2024. Santarelli sarà accompagnato dal presidente della federazione turca di pallavolo, Mehmet Akif Ustundag, che negli ultimi anni ha avuto un ruolo strategico nella crescita del movimento del volley nel proprio paese. Una kermesse di assoluto livello che sarà arricchita nei prossimi giorni quando saranno svelati gli altri nomi vincitori del premio ideato dal giornalista Dundar Kesapli e dal presidente dell’Associazione Giornalisti del Mediterraneo, in collaborazione con l’Unione Stampa Sportiva Italiana (USSI – Gianfranco Coppola – Presidente) e l’AIPS Europe (International Sport Press Association – Charles Camenzuli Presidente).