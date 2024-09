Fabiani risponde a Luis Alberto: “Stupidaggini e nefandezze”

Volano gli stracci dopo le dichiarazioni di Luis Alberto: la risposta di Fabiani che definisce ‘stupidaggini’ le parole dello spagnolo

Volano gli stracci tra la Lazio e Luis Alberto. Le dichiarazioni dello spagnolo hanno fatto rumore e non sono state gradite dalla società biancoceleste.

Il ‘Mago’ a ‘Cronache di spogliatoio’ ha voluto salutare i tifosi laziali, non perdendo però l’occasione di accusare la società: “Ditemi uno che è uscito bene dalla Lazio. In altre squadre di fanno fare un saluto o una conferenza. Qui a nessuno è stato concesso”. Luis Alberto ha poi continuato affermando che dalla Lazio “tutti escono male perché non parlano in faccia” e spiegando il motivo dell’addio: “Non mi andava più di restare in un posto in cui non vedevo niente di pulito. Hanno detto che me ne sono andato per soldi, ma non è vero”.

Lazio, Fabiani contro Luis Alberto: “Poco da commentare”

Parole a cui ha risposto dai canali ufficiali del club il direttore sportivo Fabiani: “C’è poco da commentare, finiremo con il diventare uguali a persone che dicono stupidaggini e nefandezze. In taluni di questi soggetti vige la sindrome rancorosa del beneficiato o del bonificato, per cui la chiuderei qui”.

Fabiani ha poi aggiunto sempre in riferimento alle parole di Luis Alberto: “La cosa che mi fa arrabbiare è che alcuni soggetti possano prendere in giro in qualche maniera i tifosi, a queste cose non ci sto e mi ci avveleno anche. Chiudiamola qua, facciamo finta che abbiamo fatto passare l’ennesima bizza allo stalliere del Re”.