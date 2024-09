Vlahovic saluta la Juve: nuovo bomber già bloccato

La posizione di Vlahovic torna a traballare alla Juventus: i bianconeri sembrano aver deciso di puntare su un altro bomber

In quest’avvio di stagione, agli ordini di Thiago Motta, la Juventus sta cercando di costruire i presupposti per un modo di stare in campo diverso, più ambizioso e proattivo, e di raccoglierne i debiti risultati. Ma come ogni rivoluzione, non si sta annunciando così semplice, quella attuata dai bianconeri, e ancora una volta ci sono discussioni su Dusan Vlahovic, finito nel mirino.

Dopo le due stagioni e mezza agli ordini di Allegri, per il serbo questa è l’annata della prova del nove, per riuscire a esprimere davvero il suo potenziale. Ma permane ancora qualche difficoltà e la sensazione è che la Juventus, a fine anno, possa anche decidere di cambiare rotta. Influisce di sicuro il fatto che ci sarà, nel corso di questa stagione, da discutere il rinnovo del giocatore, con un contratto in scadenza nel 2026. E uno stipendio che il club vorrebbe rivedere al ribasso rispetto ai 10 milioni di euro attuali, che diverranno oltretutto 12 tra un anno.

Secondo ‘Caughtoffside’, in Inghilterra, la Juventus non avrebbe smesso di pensare a Jonathan David del Lille, che potrebbe essere acquistabile a parametro zero in estate, se il canadese non rinnovasse con il club transalpino. Con l’Arsenal club spettatore molto interessato. I ‘Gunners’ avrebbero sempre in mente Sesko come prima opzione al centro dell’attacco, ma potrebbero virare su Vlahovic se la Juventus dovesse aprire a una sua cessione.