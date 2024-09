Telefonata Juventus: Vlahovic e Haaland, affare da 60 milioni

Vlahovic potrebbe dire addio alla Juventus nel prossimo calciomercato estivo. Spunta una super pretendente

Il futuro di Dusan Vlahovic potrebbe non essere alla Juventus. Cristiano Giuntoli vuole prolungare il contratto per ridurre lo stipendio ora di 10 milioni netti e di 12 nella stagione 2025/2026, per questo un accordo è tutt’altro che scontato.

In caso di rifiuto, onde evitare di perderlo a zero nel 2026, il Football director bianconero proverebbe a cederlo nel prossimo calciomercato estivo. Dalla Spagna filtra che l’entourage si stia già muovendo in ottica partenza da Torino.

‘El Nacional’ sostiene addirittura che abbia contatto direttamente il Barcellona per proporre il proprio assistito come, evidentemente, erede di Robert Lewandowski. Nello specifico al Ds Deco, il quale sembra apprezzare Vlahovic paragonato nientemeno che ad Haaland prima e all’inizio della sua avventura juventina.

Juventus, 60 milioni per Vlahovic: il Barcellona ha altre priorità

Vlahovic ha deluso le enormi aspettative che la Juve nutriva nei suoi confronti, e la sua valutazione è scesa a circa 60 milioni di euro con il ‘rischio’ concreto – per il club di Exor – che possa ulteriormente calare in caso di mancata intesa per il prolungamento.

Sessanta milioni non sono comunque pochi, specie per un Barcellona indebitato e, allo stato attuale, con altre priorità. I rapporti tra le due società sono comunque ottimi, tanto che sul finire della scorsa estate hanno discusso di Chiesa trovando sostanzialmente un’intesa, poi i problemi dei blaugrana fronte ingaggi e tesseramenti hanno impedito che l’affare andasse in porto col figlio d’arte trasferitosi al Liverpool.