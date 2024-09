Niente partita Inter: è buio totale

La notizia non può certo fare piacere ai tifosi dell’Inter, che non potranno ammirare i propri giocatori. Ecco cosa sta succedendo

L’Inter di Simone Inzaghi, dopo il pareggio con polemica contro il Monza, è impegnato a sfidare il Manchester City, per la prima giornata di Champions League.

Una partita proibitiva, che i nerazzurri stanno affrontando, un po’ anche con la testa al derby. Domenica, infatti, i campioni d’Italia giocheranno contro il Milan per il quinto turno di Serie A. La super sfida andrà in scena giorno 22 settembre ovviamente allo stadio San Siro e in Italia sarà trasmessa solamente da Dazn, come Juventus-Napoli, l’altro grande match di giornata.

Non tutti, però, in Europa potranno vedere il derby della Madonnina e il match di Torino. In Francia, infatti, come riporta Eurosport, nessuna tv potrà trasmettere le gare della Serie A. Il campionato italiano e le emettenti transalpine, non hanno, infatti, raggiunto nessun accordo per la stagione corrente, ma le trattative sono ancora in corso.