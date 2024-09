Manchester City-Inter, polemica in campo: “E’ una cosa aberrante”

L’Inter in campo contro il Manchester City e ci sono due nerazzurri che attirano le critiche dei tifosi per il loro inizio di partita

Una buona Inter nei primi 45 minuti della sfida contro il Manchester City. Debutto Champions con il botto per i nerazzurri che affrontano la squadra di Guardiola e riescono a tenerle testa per tutto il primo tempo.

Inzaghi parte senza Lautaro Martinez, finito in panchina, preferendo lanciare dal primo minuto Taremi. Insieme all’iraniano trova spazio nell’undici titolare anche Piotr Zielinski, altro nuovo acquisto per la squadra campione d’Italia. Proprio i due nuovi deludono un po’ le aspettative dei tifosi nella prima frazione di gioco.

Taremi non riesce ad incidere davanti alla porta, mentre Zielinski per larga parte del match è fuori dal gioco e tocca pochissimi palloni. Ecco allora che i sostenitori interisti se la prendono proprio con loro due, sottolineando la prestazione non eccellente nel primo tempo di City-Inter.

City-Inter, Taremi e Zielinski deludono

Su X immancabili i commenti critici nei confronti di Taremi e Zielinski. Per un utente il polacco non ha ancora capito chi sono i suoi nuovi compagni di squadra, mentre un altro si domanda se è sceso in campo.

Zielinski rimandato, come Taremi anche lui nel mirino dei tifosi. Per qualcuno gioca con paura, mentre un altro ci va giù in maniera pesantissima: “È una roba aberrante”.

Ecco alcuni tweet:

Zielinski, amico, noi siamo quelli con la maglia nerazzurra.#ManchesterCityInter #MCIINT — Giuseppe (quello di prima, ti ricordi?) (@OpenGDB) September 18, 2024

Ma Zielinski è in campo? No, perché in 22 minuti avrà toccato bene o male cinque palloni — Gabry (@Gabry_Interista) September 18, 2024

I nuovi, Taremi e Zielinski un pochino fuori dalla manovra — jomma ⭐️🥩⭐️ (@jommas82) September 18, 2024

Taremi non mi sembra neanche scarso però nei contropiedi si vedono i suoi difetti fisici — luca17napoli (@Luca_D_relli) September 18, 2024

Taremi mi sembra un po’ “impaurito”. Zielcoso invece non ho ancora capito se sta giocando. #ManchesterCityInter — Specialcla ⭐️⭐️ (@Specialcla) September 18, 2024

Taremi ragazzi è una roba aberrante — Belo ☭ 🇵🇸 (@13beloo) September 18, 2024