Lazio, infortunio Castellanos: ecco quando torna

Castellanos si è fermato nel corso del match contro il Verona. Ecco come sta il giocatore in vista delle prossime partite

Taty Castellanos è uno dei protagonisti della Lazio di questo inizio di stagione. L’attaccante argentino ha già segnato tre reti, nei match contro Venezia, Milan e Verona.

Proprio i gialloblu, nella sfida di lunedì scorso, il calciatore si è fermato per un guaio muscolare. Un problema che aveva fatto temere il peggio. L’attaccante, così, si è sottoposto quest’oggi agli esami del caso. Esami che però hanno escluso lesioni, facendo sorridere la Lazio e i suoi tifosi. Castellanos è in dubbio per la sfida di domenica contro la Fiorentina, ma la sua assenza non è ancora certa.