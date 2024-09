Lascia subito la Juventus: il presidente fa chiarezza

Futuro alla Juventus sempre più in bilico per una figura importante tra i bianconeri: fanno chiarezza le frasi del presidente

In Champions League, al debutto stagionale nella competizione, si è forse intravista per davvero la prima nuova Juventus, quella targata Thiago Motta. Una grande prestazione, quella con il Psv Eindhoven, con una vittoria importante che si è affiancata a una dimostrazione di gioco divertente e propositiva. Le prospettive, per i bianconeri, iniziano a farsi più rosee.

Del resto, tutto l’ambiente attende con grande ansia e partecipazione i risultati di quella che è stata una autentica rivoluzione. Che però, come chiarito dal direttore tecnico Cristiano Giuntoli, è soltanto all’inizio. Se in estate, molti volti storici hanno già lasciato il club, altri potrebbero seguire lo stesso destino prossimamente, in ossequio ai nuovi dettami gestionali e tecnici.

Particolarmente in bilico il futuro di Danilo, che con il Psv è entrato in campo nella ripresa, mettendo però insieme solo la seconda presenza stagionale. Il capitano bianconero, di questo passo, potrebbe essere a fine ciclo. Nonostante sia uno degli idoli dei tifosi, Motta non lo considera un titolare. Pensando, magari, a un ritorno in patria, al Flamengo, destinazione di cui ha già parlato in più occasioni, mostrando di gradirla.

Sul tema, è intervenuto Rodolfo Landim, presidente del club brasiliano, ai microfoni di ‘TNT Sports’, facendo chiarezza. Per la verità, non sbottonandosi particolarmente, ma ammettendo che al momento non si tratta di una ipotesi particolarmente calda. “E’ un giocatore eccellente, è il capitano della nazionale brasiliana – ha spiegato – E’ un giocatore che piace a tutti, ma per il momento c’è da fare poche congetture”. Non è detto, comunque, che prossimamente non se ne riparli.