Addio a Totò Schillaci, è morto l’eroe delle Notti Magiche

Non ce l’ha fatta Totò Schillaci: l’ex attaccante, protagonista del Mondiale d’Italia ’90 è morto questa mattina a Palermo

Addio a Salvatore Schillaci. L’ex attaccante della Nazionale è morto questa mattina all’ospedale Civico di Palermo dove era ricoverato per l’aggravarsi delle sue condizioni di salute. Alle prese con un tumore al colon, per il quale era stato operato due volte, l’ex calciatore aveva 59 anni.

In carriera ha vestito le maglie tra le altre di Juventus e Inter, ma è con la sua esperienza in Nazionale che farà innamorare di sé gli italiani. Schillaci è stato l’eroe delle Notti Magiche, la cavalcata dell’Italia ai Mondiali del 1990 con il sogno di vincere il titolo in casa che si è infranto ai calci di rigore nella semifinale contro l’Argentina. Di quel torneo, l’attaccante palermitano sarà capocannoniere con sei reti e le sue esultanze con gli occhi spirati resteranno indelebili nei ricordi degli appassionati.

Il mondo del calcio perde un’icona: Schillaci se ne fa all’età di 59 anni e lascia tre figli, Jessica, Mattia e Nicole. A loro, alla sua famiglia e ai suoi cari arriverà il commosso abbraccio dell’Italia intera.