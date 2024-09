Yildiz-McKennie-Nico Gonzalez, Juventus sul velluto: tris al Psv in Champions

Con un convincente 3-1 la Juventus ha regolato senza troppi patemi d’animo il Psv, bagnando il suo ritorno in Champions League con una vittoria importante

La Juventus non perdona. Dopo un inizio reso complicato dall’approccio veemente del Psv, gli uomini di Thiago Motta stappano la partita grazie ad un bellissimo tiro a giro di Kenan Yildiz. Passano pochi giri di lancetta e Mckennie al 26′ fa due a zero, avventandosi con grinta su un pallone vagante nel cuore dell’area di rigore, girandolo in rete con una conclusione a botta sicura. Nella ripresa i ritmi si abbassano, la Juve lascia il pallino del gioco al Psv che però non crea particolari grattacapi dalle parti di Gregorio e capitola al 52′.

Impreziosendo una prestazione che l’ha visto ricoprire un ruolo determinante anche in occasione del secondo gol, Nico Gonzalez sfrutta un assist al bacio di Vlahovic per griffare il tris e chiudere una gara che poi non vive tanti altri sussulti. Da segnalare come, nonostante i ripetuti tentativi, Vlahovic non sia riuscito neanche questa sera a centrare il bersaglio grosso: lento e macchinoso, il numero 9 della Juventus getta alle ortiche almeno tre occasioni importanti.

Nel complesso la partita dello ‘Stadium’ ha vissuto uno spartito chiaro sin dall’inizio: gli olandesi hanno provato ad imbastire le proprie trame, ma una volta subito il primo gol si sono letteralmente sgretolati. Dopo un approccio timoroso, infatti, la Juve ha alzato i giri del motore, trovando fiducia ed occasioni concrete per arrotondare già nel primo tempo la gara. Inutile il gol della bandiera di Saibari. Buona la prova di Koopmeiners, sempre più al centro del gioco bianconero; nel complesso sono tante le note positive per Thiago Motta, che bagna il suo esordio in Champions con un netto 3-1.

JUVENTUS-PSV 3-1

21′ Yildiz (J), 27′ McKennie (J), 52′ Gonzalez (J), 93′ Saibari (P)